Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ)

Древен римски дом, построен преди повече от 2000 години, отвори врати за посетители, но неговите впечатляващи мозайки, фрески и декоративна мазилка ще бъдат достъпни само чрез дистанционни обиколки с екскурзовод, предавани на живо, предаде Ройтерс.

"Къщата на Грифоните", кръстена на животинските декорации в една от стаите ѝ, е била аристократична резиденция на Палатинския хълм, който се намира между Колизеума и арената Циркус Максимус.

Датираща от II - I век пр.н.е., тя е една от най-старите къщи от времето на Римската република. Къщата частично е била разрушена от основите на дворец, построен над нея, но два етажа са оцелели.

От приземния етаж е останало малко, освен следи от атриум с басейн и мозайки. Подземният етаж за сметка на това е пълен с чудеса, но достъпът до него е възможен само по опасно стръмна и тясна стълба.

"Това го прави неподходящ за масови посещения, поради което от Археологическия парк "Колизеум" се спират на идеята за "обиколки с екскурзовод, предавани на живо", казва археологът и ръководител на проекта Федерика Риналди.

По време на обиколките посетителите стоят в стая, докато екскурзоводът слиза долу с мобилна камера, прикрепена към челото му, и предава на живо това, което вижда. Образът се прожектира върху стена, придружен от обясненията на експерт.

Преди това къщата е бил достъпна по заявка само за учени и изследователи. Новите дистанционни обиколки с екскурзовод се въвеждат след реставрационни работи, финансирани от Европейския съюз.

Снимки: БТА