Евакуират още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване

Четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол.

След като вчера бяха евакуирани по въздух трима души от екипажа, днес се очаква нова операция, след която борда да напуснат още 4-ма моряци.



До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило.

След прегледи от медицински екипи на суша не се е стигнало до хоспитализация на евакуираните. Засега остават настанени в хотел.

Междувременно при операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда.

Ще се обсъждат варианти как и къде да бъде преместен корабът. Днес се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво затова как се е стигнало до навлизането на танкера в български води.

Екоминистерството ще изследва водата, за да се отхвърлят съмненията за потенциално замърсяване на Черно море.