Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас

Елиана Димитрова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Срокът е до 20 февруари включително

малките матури четвъртокласниците явяват нво математика
От днес, 5 февруари, започва подаването на заявления за допускане на матури.

Това може да става до 20 февруари включително.

Тази година матурите ще бъдат:

  • български език и литература - на 20 май от 8.30 часа
  • втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часа
  • допълнителни ДЗИ по желание - между 26 май и 2 юни

Лица, които искат да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата им за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети. Валидирането се извършва по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание от общообразователната подготовка или върху учебното съдържание от профилиращата подготовка.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят и лица след завършено средно образование.

Допускането до изпита за валидиране става след заплащане на такса, която е 20,45 евро / за един учебен предмет/.

Зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като профилиращ във втори гимназиален етап на средното образование или са изучавали учебния предмет "чужд език" като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка, могат да валидират компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити като ученикът избира дали да положи изпита върху учебното съдържание от общообразователната подготовка или върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет.

Зрелостниците попълват заявление по образец и заплащат такса от 20,45 евро /за един учебен предмет/.

Срокът за подаване на заявленията за валидиране на компетентности е същият, както и за подаване на заявления за полагане на ДЗИ- между 5 и 20 февруари.

От две години насам е възможно и повишаване на оценката от матурите.

В рамките на една година от провеждането на матурата зрелостниците могат еднократно да повишат оценката си, ако е различна от двойка.

Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)
Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Неучебен ден в Плевен заради студа
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
Чете се за: 02:45 мин.
Ще има ли промени при приема на студенти от догодина
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 05:42 мин.

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в чужбина
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Чете се за: 01:45 мин.
По света
