ФК Брюж, Бенфика и Копенхаген си осигуриха място в Шампионската лига

Отборите на Брюж (Белгия), Бенфика (Португалия) и Копенхаген (Дания) са последните три участника в Шампионската лига на Европа по футбол, след като спечелиха двубоите си в плейофния кръг.

Актуалният сезон 2025/26 ще бъде втори в новия формат на клубните турнири на УЕФА – всички отбори ще играят в обща група, но с по осем съперника – четири като домакин и четири като гост, след което 24 отбора ще продължават към елиминациите в 1/16-финали и осминафинали.

ФК Брюж нанесе истинско унижение на шотландския Глазгоу Рейнджърс, като го надви у дома си с 6:0 и го елиминира с общия резултат 9:1. Пет гола във вратата на Джак Бътланд паднаха преди почивката, три от които в рамките на шест минути в края на първата част. "Сините" от Глазгоу изглеждаха напълно безпомощни, след като още в 8-ата минута Максимилиан Аарънс от техния състав беше отстранен с директен червен картон заради събаряне на откъсващия се сам срещу вратаря Христос Цолис. Тежкото поражение, а и лошото начало в местното първенство, по всяка вероятност ще костват поста на мениджъра Ръсел Мартин.

Хоакин Сейс вкара два пъти, по едно попадение прибавиха Николо Трезолди, капитанът Ханс Ванакен, Александър Станкович и Христос Цолис от фаул, пет минути след началото на втората част.

Португалската легенда в треньорската професия Жозе Моуриньо ще води турския Фенербахче в турнира Лига Европа, cлед като неговият тим отпадна от Бенфика с 0:1 при гостуването си в Лисабон, което се превърна и в общ краен резултат заради нулевото равенство край Босфора.

По ирония на съдбата, единственото попадение за Бенфика вкара турчин – Керем Акюркоглу, който в 35-ата минута се разписа след подаване на национала на Люксембург Леандро Барейро. Фенерите от Истанбул завършиха мача с 10 човека заради два бързи жълти картона на бразилеца Талиска, показани му от съдията Славко Винчич в 79-ата и в 82-ата минути.

Датският ФК Копенхаген се завърна в Шампионската лига след един сезон отсъствие, отсранявайки швайцарския Базел с 2:0 на реванша и общ резултат 3:1.

Преди почивката нищо не раздели двата отбора и не показа кой знае каква разлика между тях. Пред над 34 хиляди зрители Копенхаген поведе малко след почивката, когато Елиас Ахури намери Андреас Корнелиус свободен в наказателното поле, който се разписа с глава. Базел отговори с две положения за Джедан Шакири и Мориц Брочински, като и двете бяха спасени от Доминик Котарски, който пристигна това лято на стадион “Паркен“.

В 84-ата минута резервата Виктор Клаесон беше повален в наказателното поле, а Юсуфа Мукоко хладнокръвно реализира от бялата точка, за да направи резултата 2:0.

Във вторник станаха ясни и първите три отбора, които влизат в турнира на най-силните състави през квалификациите. Това са казахстанският Кайрат (Алмати), ФК Пафос (Кипър) и норвежкият Будьо/Глимт.

Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига:

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - 2:3 (3:1)

Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) - 1:0 (0:0)

Брюж (Белгия) - Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - 6:0 (3:1)

Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - 2:0 (1:1)