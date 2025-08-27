БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карабах за втори път в историята си ще играе в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Азербайджан отстрани Ференцварош в плейофите.

Карабах
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Ференцварош остана на крачка от основната фаза на Шампионската лига. Унгарският тим, който наскоро отстрани от квалификациите Лудогорец, победи с 3:2 като гост Карабах, но това не бе достатъчно, след като допусна поражение с 1:3 в първия мач на свой терен и така с общ резултат 5:4 съставът от Азербайджан продължава напред.

Ференцварош пръв откри резултата още в 12-ата минута с гол на Лени Джоузеф, който се възползва от асистенция на Барнабаш Варга. Карабах стигна до обрат още в първата част чрез Леандро Андраде и Абдела Зубир.

Ференцварош показа характер през втората част. Първо в 55-ата минута Барнабаш Варга се разписа от дузпа за 2:2. Унгарците отново поведоха в 82-ата минута след страхотен гол на Алекс Тот от фаул.

В минутите до края Варга имаше отличен шанс за нов гол, но вратарят на домакините направи страхотно спасяване. Карабах за втори път в историята си ще бъде в основната фаза на Шампионската лига. Ференцварош отива в Лига Европа.

#ФК Карабах #ФК Ференцварош #УЕФА Шампионска лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
2
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
3
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
6
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Лига Европа

Руи Мота: Ще търсим победата от първата минута
Руи Мота: Ще търсим победата от първата минута
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Чете се за: 01:30 мин.
Руи Мота: Не играхме добре Руи Мота: Не играхме добре
Чете се за: 01:07 мин.
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Чете се за: 02:10 мин.
Лига Европа: Шкендия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Шкендия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Пожар в хасковската болница: Eвакуираха пациенти (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ