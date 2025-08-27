Карабах за втори път в историята си ще играе в Шампионската лига

Отборът на Ференцварош остана на крачка от основната фаза на Шампионската лига. Унгарският тим, който наскоро отстрани от квалификациите Лудогорец, победи с 3:2 като гост Карабах, но това не бе достатъчно, след като допусна поражение с 1:3 в първия мач на свой терен и така с общ резултат 5:4 съставът от Азербайджан продължава напред.

Ференцварош пръв откри резултата още в 12-ата минута с гол на Лени Джоузеф, който се възползва от асистенция на Барнабаш Варга. Карабах стигна до обрат още в първата част чрез Леандро Андраде и Абдела Зубир.

Ференцварош показа характер през втората част. Първо в 55-ата минута Барнабаш Варга се разписа от дузпа за 2:2. Унгарците отново поведоха в 82-ата минута след страхотен гол на Алекс Тот от фаул.

В минутите до края Варга имаше отличен шанс за нов гол, но вратарят на домакините направи страхотно спасяване. Карабах за втори път в историята си ще бъде в основната фаза на Шампионската лига. Ференцварош отива в Лига Европа.