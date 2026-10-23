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Франция обяви състава си за предстоящите квалификаци за световното по баскетбол

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Франция е на две победи от класирането за световното първенство. "Сините" са начело в своята група. Тимът се събира на 23 ноември преди мачовете с Естония и Швеция.

франция баскет
Снимка: БГНЕС
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С трима играчи от Евролигата френският национален отбор представи състава си за предстоящите квалификационни мачове за световното първенство през 2027 г.

Надир Хифи (Париж Баскетбол), Джейлън Оард (Макаби Тел Авив) и Матиас Лесор (Панатинайкос) ще се присъединят към съотборниците си на 25 ноември, за да се подготвят за пътуването до Естония (27 ноември), последвано от домакински мач срещу Швеция в Дижон три дни по-късно.

Лесор, който има 44 мача за родината си се завръща в състава за първи път след Олимпийските игри в Париж.

Жералд Аяй, който играе за Рома в Италия, Амин Нуа, Адам Мокока и Аксел Бутей също ще бъдат част от отбора, съставляващ 14 играчи.

Франция е на две победи от класирането за световното първенство. "Сините" са начело в своята група в квалификационната надпревара, пред Финландия и Словения (7 победи, 1 загуба) и може да валидират билета си за Катар още през ноември.

Националният отбор воден от Фредерик Фоту ще започне подготовка на 23 ноември в Дижон. Фоту пое поста през септември 2024 г., наследявайки легендарния Венсан Коле, който води отбора в продължение на 15 години.

#Национален отбор на Франция по баскетбол за мъже #Надир Хифи #Матиас Лесор

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