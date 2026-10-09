Георги Чиликов преди гостуването на Септември: Няма да ни бъде лесно, но отиваме за битка

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов заяви, че отборът му е готов за сериозна битка при гостуването на Септември София от 11-ия кръг на Първа лига. Наставникът на "драконите“ говори пред БТА за кадровите проблеми в състава и очакванията си за предстоящата среща.

Русенци ще бъдат без Денислав Минчев и Чарлс Апия. Минчев се възстановява след операция и няма да бъде на разположение до Нова година, докато Апия е с разтежение. По индивидуална програма под ръководството на кондиционния треньор Емил Иванов продължават да се подготвят Билал Ел Баккали Салах и Стоян Предев.

"Единственото, което ни липсва, са фланговите футболисти. Имаме недостиг на играчи на тези позиции заради отсъствието на Минчев, Билал Ел Баккали и сега Апия. Затова тренираме на тези позиции с футболисти, които не са типични за тях. Момчетата обаче тренират добре и няма от какво да се оплакваме“, коментира Чиликов.

Наставникът на Дунав изрази уважение към предстоящия съперник, като отличи организацията в играта на Септември и доброто съчетание между опитни и млади футболисти.

"От това, което наблюдавах на живо в три-четири мача на Септември, отборът ми направи много добро впечатление. Изобщо няма да ни бъде лесен мач. Наясно сме със съперника, анализирали сме го и отиваме за битка“, категоричен беше специалистът.

Въпреки отсъствията Чиликов остава доволен от отношението на футболистите в тренировъчния процес и работата на отбора преди гостуването.

Двубоят между Септември и Дунав ще се играе в неделя, 11 октомври, от 15:00 часа в столичния квартал "Драгалевци“. "Драконите“ ще отпътуват за София ден преди срещата.