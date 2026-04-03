Георги Клисурски: Цените на газ и дизел са се повишили с над 20%, разглеждаме още мерки за транспортния сектор

Чете се за: 02:45 мин.
Снимка: БТА
Инфлацията, предизвикателствата пред икономиката и фискалната политика бяха обсъдени на бизнес закуска в столицата от различни експерти в сферата. Събитието „Икономически перспективи за България през 2026“ събра на едно място икономисти от различни организации, управителя на БНБ Димитър Радев, както и финансовия министър Георги Клисурски.

Участниците обсъдиха държавните политики и регулации, които ще формират бизнес средата, както и предизвикателствата пред икономиката на България през тази година и влиянието на ключовите глобални тенденции.

Димитър Радев, управител на БНБ: „Растежът в България може да се забави до около 3% тази година, докато инфлацията може да се повиши до около 3,7%, основно поради по-високите цени на енергията и все още повишения вътрешен ценови натиск, особено в сектора на услугите.“

Той допълни, че войната в Близкия изток съществено е променила картината за Европа и в частност за България. По думите му намаляването на административната тежест, подобряването на институционалната ефективност, върховенството на закона и предвидимата регулация имат пряк икономически ефект.

Финансовият министър Георги Клисурски коментира как войната в Близкия изток ще се отрази на икономиката в страната и очерта някои мерки за справяне с кризата. На първо място – подкрепа за най-уязвимите граждани и домакинства.

Георги Клисурски, министър на финансите: „Използваме за първи път базата данни на НАП, която събира доходи от всички възможни източници – не само от трудови договори, но и от пенсии, социални помощи или други доходи.“

Клисурски засегна и транспортния сектор, който също страда от по-високите цени на горивата.

Георги Клисурски, министър на финансите: „Цените на газ и дизел са се повишили с над 20% през последния месец. Разглеждаме още мерки за транспортния сектор, включително държавна помощ от 25 млн. евро, която още не е внесена в Европейската комисия и се очаква да помогне на транспортния сектор да намали разходите си в настоящата криза.“

Според него добра мярка е и отлагането на увеличението на толтаксите, което трябваше да започне от 1 април, да се измести до 1 юли.

Снимки: БТА

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
