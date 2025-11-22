Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ

Българската тенисистка Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на единично на турнира по на червени кортове кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Топалова отстъпи пред петата в схемата Акаша Урхобо с 2:6, 2:6 за 70 минути игра.

18-годишната представителка на домакините, която е бивша номер 282 в световната ранглиста, поведе с 5:1 в първия сет след два пробива и го спечели с 6:2.

Във втората част българката взе първия гейм, но допусна обрат до 1:4, след което Урхобо приключи срещата с ново 6:2 при първия си мачбол.