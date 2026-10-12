Година след катастрофата в РМС: Ива Михайлова е в България (ОБЗОР)

Ива Михайлова е в България и е настанена за лечение в Пирогов. Тя е преминала границата с личните си документи вчера. За случая първа ви информира БНТ още през май. Нашите репортажи предизвикаха реакциите на президента, външното ни министерство и правителството. Преди малко повече от година Ива претърпя тежка катастрофа край Кочани и въпреки че е пострадала, беше обвинена и срещу нея започна дело в Република Северна Македония.

Ива Михайлова пристигна пред "Пирогов", придружена от своя български адвокат.

Ива Михайлова: "Първо, благодаря лично на теб Иво, че беше през цялото време до мен и, че първи отрази моята ситуация, както и на вашата телевизия. - БНТ: Ива, как преминахте границата? - Преминахме през границата нормално, с личните ми документи. - БНТ: РСМ как те пусна да напуснеш? - Съдействаха ни. - БНТ: Кой съдейства? - Граничната полиция. - БНТ: Има ли закононарушение в начина, по който си напуснала РСМ? - Не, аз минах с моите документи. С македонските."

Адвокатът на Михайлова също твърди, че границата е премината легално.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Вчера се чух с моята приятелка, Ива и тя каза, че не може да остане повече там. Ти следиш темата първи, от самото начало и много добре знаеш какво е отношението на властите към нея. И как се развиват нещата. Тя ми сподели, че не се чувства добре и аз взех решение, минах границата, отидох в града взех я, минахме през пункта, тя си показа нейният македонски личен документ на връщани и нямаше никакъв проблем. Българската карта на нашия граничен пункт и се прибрахме вчера вечерта."

Ива твърди, че не е вярвала, че ще може да мине границата, но е предприела това пътуване, за да се лекува, защото състоянието й се усложнява всеки ден.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Тя преследва своето право да получи лечение и аз като нейн приятел й помогнах за това."

Ива Михайлова: - БНТ: Ива, как се разви за теб всичко, разкажи подробно какво се случи вчера, през нощта, днес? - Вчера малко по-рано през деня аз се почувствах изключително зле. След което се обадих на Ники, разбрахме се и двамата взехме това решение да ме вземе и да се прибера в България. - БНТ: Какво точно се случи по време на граничния контрол, напускайки РСМ? - Нищо. Просто дадох документите ми за проверка и ни пуснаха. - БНТ: Кога точно се случи това? - Вчера следобед. - БНТ: По светло? - Да, по светло. - БНТ: Ако в момента в РСМ започне кампания, че ти си напуснала нелегално страната, какъв е твоят отговор? - Как нелегално, след като съм минала по граница. Имали сме проверка, няма нищо нелегално."

Адвокатът на Ива Михайлова казва, че са готови за всякакво развитие, дори за издаването на "червена бюленита" от Интерпол.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Този режим с издаване на "червена бюлетина" не е едностранен. Подготвени сме и за такъв ход. Има какво да направим. Този ред се оспорва по надлежния начин. Клиентката ми има заключение от медицински лица в чужбина, че тя трябва да се лекува в страна извън Македония."

Ива Михайлова беше настанена за изследвания и лечение в неврохирургията на "Пирогов".