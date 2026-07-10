Гръцките власти задържаха двама българи по подозрение в предизвикване на пожар

Двама български граждани са задържани в Северна Гърция по подозрение, че по непредпазливост са причинили пожар в района на Кавала.

Те са мъже на 48 и 50 години. По време на разследването е установено, че пожарът е възникнал по време на работа в поземлен имот, довела до запалването на суха растителност. На двамата български граждани е наложена и административна глоба размер на 2019,37 евро.

Според данни на гръцката противопожарна служба, от началото на годината до 7 юли в страната са наложени общо 528 административни глоби за нарушения, свързани с предизвикване на пожари, на обща стойност 667 404,85 евро. За същия период са извършени 169 ареста, като в 156 от случаите пожарите са причинени по непредпазливост, а в 13 – умишлено.