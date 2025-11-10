Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар Равена записаха трети успех за сезона в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надигра Виртус Аверса с 3:0 (31:29, 25:20, 25:22) в двубой от четвърти кръг.

Християн Димитров се отличи с 13 точки (2 аса, 2 блокади). Самуил Вълчинов добави 8 за успеха (1 блокада). Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 16 точки (1 ас). За съперника Луис Ватовас завърши с 12 точки (2 блокади), с 10 точки се отчете Марко Волпато (3 блокади).

Равена е на трета позиция с 9 точки (3 победи, 1 загуба). Аверса е на четвърто място със същия актив и баланс, но по-различно геймово и точково съотношение.

В следващия кръг Равена играе с Кампи Реали Канту и Николай Иванов на 16 ноември (неделя) от 20:00 ч. б.в.