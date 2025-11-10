БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Християн Димитров и Самуил Вълчинов допринесоха за успеха на Консар Равена в италианската Серия А2

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 16 точки.

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар Равена записаха трети успех за сезона в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надигра Виртус Аверса с 3:0 (31:29, 25:20, 25:22) в двубой от четвърти кръг.

Християн Димитров се отличи с 13 точки (2 аса, 2 блокади). Самуил Вълчинов добави 8 за успеха (1 блокада). Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 16 точки (1 ас). За съперника Луис Ватовас завърши с 12 точки (2 блокади), с 10 точки се отчете Марко Волпато (3 блокади).

Равена е на трета позиция с 9 точки (3 победи, 1 загуба). Аверса е на четвърто място със същия актив и баланс, но по-различно геймово и точково съотношение.

В следващия кръг Равена играе с Кампи Реали Канту и Николай Иванов на 16 ноември (неделя) от 20:00 ч. б.в.

Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия
Кой, ако не той? Александър Николов даде тон за нова победа на Лубе в Италия
Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки
Чете се за: 01:12 мин.
Виктория Нинова: Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия психически
Чете се за: 00:52 мин.
Радослав Арсов: Любо Ганев ще реши дали ще поема националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.
Славина Колева: Искахме да победим и се получи
Чете се за: 00:40 мин.
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
Чете се за: 02:27 мин.

Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол
Чете се за: 05:02 мин.
102-годишен ветеран от войната е един от най-възрастните пациенти,...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Край на кризата с цветните контейнери в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
