И Ботевград може да приеме мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата

София няма да бъде единственото място, което ще приеме домакинските мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата. Ботевград почти сигурно ще стане арена на три от срещите на израелците, пише BGbasket.com.

Става дума за двубоите срещу Реал Мадрид на 25 ноември, АСВЕЛ Вльорбан на 4 декември и Валенсия на 5 феруари. Тези срещи не могат да се проведат в „Арена 8888“, тъй като съоръжението ще бъде ангажирано с концерти по същото време.

Тимът от Тел Авив, който вече се намира в България, ще изиграе две контроли в началото на септември срещу българските Балкан и Рилски спортист.