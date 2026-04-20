Иван Шишков: Първата голяма победа е по-голямата избирателна активност

Първата голяма победа е по-голямата избирателна активност. Това коментира Иван Шишков от "Прогресивна България" в студиото на "Денят започва".

По отношение на обработените изборни резултати до момента Иван Шишков от „Прогресивна България“ коментира:

Иван Шишков - "Прогресивна България": „Първата голяма победа е по-високата избирателна активност. Обществото очаква истинска промяна. И преди съм казвал, че президентът Радев е промяната – и това вчера се потвърди.“

Шишков коментира и прогнозите на социолозите преди изборния ден:

Иван Шишков - "Прогресивна България": „Сигурен съм, че резултатите не дойдоха в последните дни. Социолозите сбъркаха, защото имаше т.нар. „скрит вот“ – хора, които не смееха да кажат за кого ще гласуват. Това е едно от нещата, за които можем да се поздравим – че вече няма страх в обществото от отиващите си управляващи и от феодалните модели в някои населени места.“

Шишков посочи приоритети на "Прогресивна България".

Иван Шишков - "Прогресивна България": „Хората ще живеят свободно и спокойно. Никой няма да бъде господар на тяхното бъдеще. Наш приоритет е да помогнем на малкия и средния бизнес, да подкрепим регионите и да постигнем равнопоставено развитие.“

По отношение на сътрудничеството с местната власт Шишков заяви:

Иван Шишков - "Прогресивна България": „Готови сме за сътрудничество, но този път то ще бъде различно. Няма да има снимки под герба, ще има реална стратегия, а не раздаване на пари. След година и половина предстоят местни избори и краят на този модел ще се случи тогава. Ако не оправдаем доверието, хората ще ни накажат.“

Той допълни, че резултатите дават шанс за мнозинство за промяна в съдебната система:

Иван Шишков - "Прогресивна България": „Ще имаме възможност за мнозинство с други политически сили, които искат реформа в съдебната система – нормален ВСС и главен прокурор, който да си върши работата.“


#19 април 2026 #парламентарни избори 2026 #"Прогресивна България" #Иван Шишков

