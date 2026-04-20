Европейски медии коментират вота у нас: Проруският и евроскептичен Румен Радев печели изборите в България

Коалицията „Прогресивна България“ на проруския и евроскептичен бивш президент Румен Радев печели парламентарните избори в България с до 39% от гласовете според първите екзитполове, съобщи испанската обществена телевизия РТВЕ.

Радев, бивш генерал, привлече избиратели, разочаровани от политиката, с говорене срещу корупцията и икономическата криза в най-бедната държава в Европейския съюз (ЕС), която имаше седем министър-председатели през последните пет години.

На второ място остава консервативната партия „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ), водена от трикратния министър-председател Бойко Борисов, с около 16% от гласовете. Либералната проевропейска коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) получава до 14,3%, докато формацията „ДПС – Ново начало“, водена от бизнесмен, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, събира до 8,4%. В парламента може да влезе и ултранационалистическата и проруски настроена формация „Възраждане“ с до 5%, като тя отчита значителен спад спрямо 13-те процента, получени на предишните избори през октомври 2024 г., което се обяснява с пренасочване на избиратели към Радев, допълни РТВЕ.

Антикорупционното послание на Радев отчужди ГЕРБ и ДПС, а проруската му платформа държи ПП-ДБ на разстояние, пише в материал за „Файненшъл Таймс“ кореспондентът на британския вестник за Източна Европа Мартон Дунай. Според британския бизнес всекидневник Радев е по-близо до Русия от всеки друг скорошен български премиер. През мандата си като президент той критикуваше санкциите на ЕС и се противопостави на влизането на България в еврозоната. Това може да му създаде трудности да намери обща платформа със системните партии в България, повечето от които са отдадени на прозападната идеология и са влизали в спорове с Радев заради скептичното му отношение към ЕС и НАТО, добави „Файненшъл Таймс“.

Радев се обяви за възстановяване на връзките на България с Русия, като същевременно критикува изпращането на военна помощ за Украйна, докато тя се сражава срещу продължаващото нашествие на войските на Москва. Въпреки това той официално осъди руското нашествие и заяви, че ако бъде избран, няма да използва ветото на страната си, за да блокира помощта на ЕС за Киев. Радев се противопоставя и на политиката на ЕС за зелена енергия, която според него е наивна „в свят без правила“, посочи германската медия „Дойче Веле“.

Радев, бивш пилот на изтребител, води кампания като „антисистемен“ кандидат, обещавайки да сложи край на повсеместната корупция в България и да върне политическата стабилност. Но благосклонната му позиция към Русия породи опасения, че той може да се превърне в нова пречка пред опитите на ЕС да подкрепя Украйна в продължаващата война с Москва, коментира полската обществена телевизия Те Фау Пе в материал, публикуван преди края на изборния ден.

Новото в днешния вот според данните на социологическите агенции е „залезът“ на консерваторите от ГЕРБ, които доминират българската политика повече от десетилетие. Друга голяма новина може да се окаже прогнозата, че за първи път Българската социалистическа партия (БСП) е изложена на риск да остане извън парламента. Поредният предсрочен вот в България се провежда в обстановка на икономически застой и социално недоволство заради галопиращите разходи за живот след въвеждането на еврото в началото на годината, отбеляза италианската обществена медия РАИ.

Знак, че тежкото поражение на премиера Виктор Орбан на 12 април в Унгария действително е било политическо събитие с европейски мащаб, е фактът, че българите парламентарните избори в България са белязани от сравнението с унгарския вот, написа френският в. „Монд“ в материал, публикуван в началото на изборния ден. Коалицията от центристки проевропейски партии „Продължаваме промяната - Демократична България“, която в четвъртък, 16 април, организира шествие под надслов „Силна България в силна Европа“, призова българските избиратели да вземат пример от унгарците, „които избраха демокрацията пред авторитаризма“, и да обърнат гръб на „мита за силния лидер“.