Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност

Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност, каза лидерът на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев пред журналисти в първи коментар след екзитпола в края на изборния ден. Ще направим всичко възможно да не допуснем да ходим пак на избори, допълни той.

"Моята социология беше пълните зали и площади навсякъде по страната. Беше нормално и закономерно."

Надявам се МВнР да даде възможност на българите в чужбина да гласуват, допълни Радев.