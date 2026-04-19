Румен Радев: Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност

Очакванията са големи, надеждите са големи и това означава голяма отговорност, каза лидерът на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев пред журналисти в първи коментар след екзитпола в края на изборния ден. Ще направим всичко възможно да не допуснем да ходим пак на избори, допълни той.
"Моята социология беше пълните зали и площади навсякъде по страната. Беше нормално и закономерно."
Надявам се МВнР да даде възможност на българите в чужбина да гласуват, допълни Радев.
"Има огромни опашки в Лондон, огромни опашки в Барселона, хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа и това само може да че радва.", допълни още той.