Избирателната активност в област Добрич достигна 39,98%

От имащите право на глас избиратели в област Добрич до урните да упражнят правото си на вот днес са отишли 68 189 души. РИК - Добрич обяви край на изборния ден в 20.24 часа.

Всички избирателни секции в областта са приключили работа, съобщават от ОД на МВР. Получените сигнали за нарушения на изборния процес се обработват и ще бъдат предадени по компетентност.

Общият брой издадени удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични документи на български граждани е 39.

Служители от ОД МВР - Добрич са ангажирани с охраната до предаване на изборните материали, първите от които вече пристигат в Районната избирателна комисия.