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Изненадата на вота в Благоевградска област: Всеки трети в Белица е гласувал

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 02:22 мин.
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Гласуват ли избирателите в Белица, които на първия тур масово се въздържаха да отидат до урните?

Първите желаещи да гласуват в Белица дойдоха минути след началото на изборния ден.

Демир: "За по-добро бъдеще за България, за правилния човек."

"Да нема война и да има ядене, и да намалят цените."

Николай: "Много промени трябва да се направят в тая държава. Ние сме пенсионери, имам 45 години стаж и съм с минимална пенсия. Не можем да издържаме."

Към 16.00 часа активността достигна близо 30% - 5 пъти повече от тази на първия тур.

Иво Иванов, член на СИК: "Идват хора, които виждам за първи път, миналата неделя не съм ги видял..."

Гергана Тричкова, член на СИК: "По-спокойни са хората, желаят да упражнят своя глас на балотажа, при положение, че вече има двама представители, за които да гласуват."

В най-голямата секция в общината - тази в село Горно Краище, имаше дори опашка от чакащи.

Амира Джамбазка, секретар на СИК: "Първият гласоподавател дойде в 7.01, защото държеше да гласува първи той и така си продължи през целия ден с доста, доста повече хора."

Мустафа: "Надяваме се нещо да се промени, но ще видим какво ще се промени след изборите."

В село Лютово, което се прочу с едва двама гласоподаватели миналата неделя, днес към 17.00 часа бяха гласували 85.

“Винаги гласувам. Просто нямаше смисъл според мен да гласуваме на първи тур, затова”.

Мария: "Мисля, че все пак има натиск от политически партии в момента.
- По какъв начин усещате натиск?
- Не, не, няма да коментирам".

Висока избирателна активност има и в останалите населени места в общината.

#България избира президент #президентски избори 2026 #висока избирателна активност #Белица

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