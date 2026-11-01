САЩ са предупредили Русия за възможния терористичен акт в Москва

Руските власти са задържали малолетен заради заплаха за терористичен акт в Москва. Сигналът за възможно нападение е подаден от САЩ.

В събота руската Федерална служба за сигурност съобщи за информацията, получена чрез партньорските канали, и обяви, че предприема съответните мерки. Задържаният е публикувал в ТикТок свои фотографии, на които позира маскиран с тактическо облекло и нещо, което прилича на автоматично оръжие. Публикувал е и снимка на музея „Царицино“ с анонс: „Открих място“.

ФСБ изрази благодарност на американската страна за получената информация. При обиск в дома на задържания малолетен са открити дрехите и предметите, които се виждат на качените снимки в социалната медия. В телефона му има абонамент за неонацистки канал в Телеграм и голям брой търсения на информация за терористични нападения, масови убийства и други актове на насилие, отбелязва агенция Интерфакс.

Сега руското следствие обмисля следващи действия срещу задържания. Музеят дворец „Царицино“ и прилежащият парк в южната част на Москва бяха временно затворени в събота след сигнала на Съединените щати до руските служби.