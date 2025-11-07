Джейлън Грийн с впечатляващ дебют за Финикс при победа над Клипърс

Джейлън Грийн направи запомнящ се дебют за Финикс Сънс, като отбеляза 29 точки при победата на тима със 115:102 над Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон на НБА.

23-годишният гард се завърна след травма, която го извади от първите осем двубоя за сезона, и за 23 минути на паркета реализира 10 от 20 стрелби, включително 6 тройки. Грийн премина във Финикс от Хюстън Рокитс в размяна, която изпрати Кевин Дюрант в посока Тексас.

Девин Букър допринесе с 24 точки, а Грейсън Алън, въпреки вирусно заболяване, завърши с 18. Ройс О’Нийл се включи силно с 17 точки, 11 от които в третата част – период, който Сънс спечелиха с 40:23 и взеха решителен аванс.

Гостите от Лос Анджелис отново бяха без звездите си Джеймс Хардън (лични причини) и Кауай Ленард (контузия в глезена), което доведе до трета поредна загуба за отбора. Ивица Зубац бе най-резултатен с 23 точки и 11 борби, а Кам Кристи добави още 17.

С три минути преди края Финикс водеше с 25 точки след тройка на Алън, с което затвърди доминацията си. Двата отбора ще се срещнат отново в събота, този път в Лос Анджелис.