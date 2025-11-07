Джейлън Грийн с впечатляващ дебют за Финикс при победа над Клипърс

23-годишният гард се завърна след травма, която го извади от първите осем двубоя за сезона.
Джейлън Грийн направи запомнящ се дебют за Финикс Сънс, като отбеляза 29 точки при победата на тима със 115:102 над Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон на НБА.
23-годишният гард се завърна след травма, която го извади от първите осем двубоя за сезона, и за 23 минути на паркета реализира 10 от 20 стрелби, включително 6 тройки. Грийн премина във Финикс от Хюстън Рокитс в размяна, която изпрати Кевин Дюрант в посока Тексас.
Девин Букър допринесе с 24 точки, а Грейсън Алън, въпреки вирусно заболяване, завърши с 18. Ройс О’Нийл се включи силно с 17 точки, 11 от които в третата част – период, който Сънс спечелиха с 40:23 и взеха решителен аванс.
Гостите от Лос Анджелис отново бяха без звездите си Джеймс Хардън (лични причини) и Кауай Ленард (контузия в глезена), което доведе до трета поредна загуба за отбора. Ивица Зубац бе най-резултатен с 23 точки и 11 борби, а Кам Кристи добави още 17.
С три минути преди края Финикс водеше с 25 точки след тройка на Алън, с което затвърди доминацията си. Двата отбора ще се срещнат отново в събота, този път в Лос Анджелис.