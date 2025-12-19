Лука Дончич изведе Лос Анджелис Лейкърс до победата над Юта Джаз в НБА

Лука Дончич изведе Лос Анджелис Лейкърс до победата над Юта Джаз със 143:135 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Словенецът записа петия си трипъл-дабъл от началото на сезона, повеждайки тима си към обрат в края на срещата.

„Езерняците“ изоставаха още от втората минута на двубоя, но след серия от 10:0 в началото на последната четвърт поведоха и не изпуснаха преднината си повече. Така отборът на Лейкърс вече е на третото място в Западната конференция с баланс от 19-7, докато Юта се смъкна до 12-ата позиция с 10-16.

Дончич записа 45 точки, 14 асистенции и 11 борби, докато другата звезда на калифорнийския тим ЛеБрон Джеймс добави 28 точки, 10 асистенции и 7 борби, въпреки че нарани коляното си още във втората част, доигравайки срещата през болката. Маркъс Смарт отбеляза 17 точки, а Джаксън Хейс помогна с 16.

За Юта Кийонте Джордж беше най-резултатен 34 точки и 8 асистенции, Ейс Бейли добави 19 точки, а Айзея Колиър влезе с дабъл-дабъл с 18 точки и 13 асистенции от пейката.

Оклахома Сити Тъндър надигра Лос Анджелис Клипърс със 122:101 за 25-ия си успех от началото на сезона. „Гръмотевиците“ се върнаха на победния път, след като в предишния мач беше сложен край на серията им от 16 последователни мача без поражение. ЛА Клипърс поведе в началото на срещата, но след полувремето Оклахома пое контрола и след третата част водеше със 103:83. След загубата калифорнийци се затвърдиха като един от тимовете с най-лош баланс на Запад с 6-21.

Шей Гилджъс-Алекзандър не игра в последната четвърт, но въпреки това беше най-резултатен в двубоя с 32 точки, 7 борби и 6 асистенции. Чет Холмгрен добави 22 точки и 7 борби, а Джейлън Уилямс записа 20 точки.

За Клипърс Кауай Ленард бе най-добър с 22 точки и 8 борби, Джон Колинс отбеляза 20, а Крис Дън и Богдан Богданович бяха с по 14. Джеймс Хардън отсъстваше поради контузия в прасеца.

Портланд Трейл Блейзърс постигна труден успех срещу Сакраменто Кингс със 134:133 след продължение. Дени Авдия и ДеМар ДеРоузън си спретнаха надстрелване и изпратиха срещата в допълнителни 5 минути, в които Портланд надделя с 19:18. Първият реализира два пъти от наказателната линия при 1,5 оставащи секунди и осигури победата за тима от Орегон, който вече е с баланс от 11-16, докато Сакраменто е с 6-21.

Авдия завърши срещата с 35 точки, Шейдън Шарп добави 26, а Джерами Грант бе близо до дабъл-дабъл с 20 точки и 9 борби. Донован Клинган записа 19 точки и 8 борби, а Тумани Камара беше със 17 точки и 8 овладени топки.

За „Кралете“ ДеМар ДеРоузън отбеляза 33 точки, включително 14 в продължението. Новобранецът Максим Рейно се отчете с най-доброто си представяне в кариерата с дабъл-дабъл с 29 точки и 11 борби. Ветеранът Ръсел Уестбрук записа 20 точки и 10 асистенции, а Кийгън Мъри добави 17 точки.

Далас Маверикс също си осигури победа след продължения срещу Детройт Пистънс със 116:114. Рекордьорът по най-много точки в един двубой от 18-годишен играч в НБА Купър Флаг поведе Маверикс с дабъл-дабъл - 23 точки и 10 борби, Наджи Маршал беше с 16 точки, а десеткратният участник в „Мача на звездите“ Антъни Дейвис записа дабъл-дабъл с 15 точки и 14 борби. Така тексасци вече са с баланс от 11-17.

За „Буталата“, които въпреки загубата запазват първото си място в Източната конференция, двама играчи записаха дабъл-дабъл. Кейд Кънингам за пореден мач беше най-резултатен с 29 точки, 10 борби и 9 асистенци, а Джейлън Дърън добави 17 точки и 13 борби.

И трети мач от програмата стигна до продължение, а в него Ню Орлиънс Пеликанс записа рядка победа срещу Хюстън Рокетс със 133:128. С това „Пеликаните“, които са на дъното на класирането на Запад, подобриха баланса си до 6-22, докато „Ракетите“ са с 16-8. Ню Орлиънс изравни най-големия си обрат в историята, след като изоставаше с 25 точки в началото на третата част.

Садик Бей поведе тима си с 29 точки, 21 от които дойдоха след полувремето, а към тях добави и 9 борби. Трей Мърфи III отбеляза 27 точки, а Хърбърт Джоунс - 18.

За Хюстън Кевин Дюрант беше най-резултатен с 32 точки при 80-процентова успеваемост от игра, Алперен Шенгюн записа дабъл-дабъл с 28 точки и 11 борби, а Амен Томпсън беше с 23 точки.

Шарлът Хорнетс победи Атланта Хоукс със 133:126 при завръщането на звездата на „Ястребите“ Трей Йънг от контузия. ЛаМело Бол също игра за пръв път, откакто се контузи срещу Торонто Раптърс, отбелязвайки 7 тройки през първото полувреме, с което помогна на Шарлът да изравни рекорда на НБА за най-много тройки в едно полувреме с 18 - постижение, което е правено вече веднъж от тима от Северна Каролина, както и от шест други отбора от Лигата. Всяко едно от тези постижения дойде през това десетилетие.

Бол завърши срещата с дабъл-дабъл с 28 точки и 13 борби. Избраният под номер 4 в тазгодишния драфт на НБА Кон Кнюпел изравни неговото постижение от 28 точки, а Брандън Милър добави 26 точки и 8 асистенции.

За Атланта Джейлън Джонсън беше близо до впечатляващ трипъл-дабъл с 43 точки, 11 борби и 9 асистенции. Никейл Алекзандър-Уокър влезе с 28 точки и 8 борби от пейката, а Трей Йънг записа едва 8 точки, но и 10 асистенции в първия си мач от 30 октомври.