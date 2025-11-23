БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ

Спорт
Известният специалист запозна младите таланти с италианската система, която е най-успешна в последните години.

Клаудио Пистолези, Български национален тенис център
Снимка: bgtennis.bg
Известният специалист Клаудио Пистолези проведе семинар в Български национален тенис център.

Италианецът запозна младите таланти с италианската система, която е най-успешна в последните години. Темата на семинара беше „Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис“, информираха от Българската федерация по тенис.

Пистолези, който е един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение, разказа свои спомени от голямата си победа над Матс Виландер в Монте Карло и други впечатляващи срещи от своята кариера. В заниманието на корта се включиха националките на България до 16 години Елеонора Тонева и Александра Рангелова.

Вчера Клаудио Пистолези посети тенис клубовете в Некст Джен и Виа Тенис Стар в София.

#Клаудио Пистолези #Български национален тенис център (БНТЦ)

