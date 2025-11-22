Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове

Световноизвестният Клаудио Пистолези започна днес визитата си в България с посещение на ТК "Некст Джен" и ТК "Виа Тенис Стар" в София.

Италианецът се срещна с младите таланти, като по-този начин иска да предаде опита на италианската система, която е най-успешна в последните години. Утре на базата на Българския тенис център пък ще се проведе семинар на тема "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".



Клаудио Пистолези е един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение.

Италианският специалист е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТР.

Семинарът се провежда под патронажа на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.