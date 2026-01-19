БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Космически часовник" разкрива историята и потенциалното бъдеще на ландшафта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Още
Запази
космически часовник разкрива историята потенциалното бъдеще ландшафта
Слушай новината

Учени от Австралия са демонстрирали нов начин за разкриване на древната история на ландшафта в страната, който може да предостави важни сведения за това как околната среда реагира на геоложките процеси и климатичните промени, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

За целите на изследването авторите му от университета "Къртин", съвместно с колеги от университетите на Гьотинген и Кьолн в Германия, са проучи малки кристали от циркон, открити в древни крайбрежни пясъци.

Цирконът е един от най-здравите минерали на Земята и може да устои на атмосферни влияния, ерозия и дълги пътувания през реки и крайбрежия в продължение на милиони години.

Във вътрешността на зрънцата циркон е затворен рядък газ, наречен криптон, който се образува, когато минералите на повърхността на Земята са изложени на действието на космически лъчи.

Чрез измерване на криптона екипът е успял да изчисли колко дълго циркониевите зрънца са прекарали близо до земната повърхност, преди да бъдат погребани под нея. Този своеобразен "космически часовник" предлага прозорец към миналото, за да се види колко бързо или бавно древният ландшафт е ерозирал и се е променял през огромни периоди от време.

Водещият автор на изследването Максимилиан Дролнер отбелязва, че този подход позволява на учените да изследват много по-древни ландшафти, отколкото е било възможно досега. Благодарение на него специалистите могат да получат ценна информация за това как повърхността на Земята може да реагира на продължаващите климатични и тектонични промени.

"Историята на нашата планета показва, че климатичните и тектоничните сили могат да контролират поведението на ландшафта в много дълги времеви периоди. Настоящото изследване ни помага да разберем какво се случва, когато нивото на морето се променя, и как дълбоките движения на Земята влияят върху еволюцията неговата еволюция", казва Дролнер.

Съавторът на изследването Крис Къркланд отбелязва, че това е от значение за разбирането на еволюцията на повърхността на планетата в продължение на милиарди години, но също и за бъдещото управление на земята.

Учените допълват, че изследването е от важно значение и за минералните ресурси.

"Климатът влияе не само върху екосистемите и метеорологичните модели, но и контролира къде се намират минералните ресурси и до каква степен са достъпни", казва Майло Баръм от изследователския екип.

# минералните ресурси #космически часовник

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
2
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
3
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
5
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Испания потъва в траур
6
Испания потъва в траур

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Наука и технологии

Със съвременни технологии учени "съживяват" графити от античния град Помпей
Със съвременни технологии учени "съживяват" графити от античния град Помпей
Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 05:07 мин.
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА "Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
12607
Чете се за: 00:45 мин.
Нова карта разкрива подледниковия релеф на Антарктида Нова карта разкрива подледниковия релеф на Антарктида
Чете се за: 04:07 мин.
Айсбергът А23а - доскоро най-големият в света, е пред пълен разпад Айсбергът А23а - доскоро най-големият в света, е пред пълен разпад
Чете се за: 02:47 мин.
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР) Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро "Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ