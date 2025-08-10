БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Кристъл Палас добави и трофея от "Къмюнити Шийлд" в колекцията си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Носителите на ФА Къп победиха шампиона Ливърпул след изпълнение на дузпи.

Кристъл Палас
Снимка: БТА
Кристъл Палас победи Ливърпул с 3:2 след изпълнение на дузпи и спечели за първи път в историята си трофея "Къмюнити Шийлд". Редовното време на стадион "Уембли" завърши 2:2.

Мачът започна с минута мълчание в памет на загиналия нападател на мърсисайдци Диого Жота и брат му Андре Силва. Част от привържениците на "орлите" обаче не показаха уважение, чуха се грозни освирквания и скандирания от трибуните.

Началото бе вихрено за шампионите, които поведоха още в 4-ата минута. Флориан Вирц и Уго Екитике комбинираха на висока скорост, а французинът завърши с хубав нисък удар.

Ливърпул продължи да доминира, но малко след изминаването на четвърт час от началото, Кристъл Палас изравни. Жан-Филип Матета бе изведен на отлична позиция, но бе спрян от Алисон. Топката се озова в Исмаила Сар, който бе повален от Върджил ван Дайк и съдията отсъди дузпа, а Матета бе точен от бялата точка.

Равенството се задържа само няколко минути, след като Ливърпул отново поведе в 21-ата минута, когато опит на Джереми Фримпонг да центрира се превърна в отличен прехвърлящ удар.

След почивката Екитике пропусна добри шансове да направи преднината на мърсисайдци по-убедителна. Палас обаче не се предаде и дочака момента си в 77-ата минута, когато Сар вкара за 2:2.

В последните секунди на добавеното време Харви Елиът изпрати много остро подаване към Мохамед Салах в наказателното поле на "орлите", но Дийн Хендерсън излезе уверено и улови. След това лондончани бяха близо до пълния обрат, но ударът на Джъстин Девъни премина на сантиметри от страничната греда на Алисон.

По регламент двубоят премина директно към дузпи, а пропуски за Ливърпул направиха Салах, Алексис Мак Алистър и Елиът. Еберечи Езе и Борна Соса пък изпуснаха за Палас, но последният 11-метров удар бе реализиран от младока Девъни.

