Лак автомобил изгоря в Русе

Лек автомобил се подпали днес преди обяд в Русе. Инцидентът станал в квартал „Здравец-Изток“ пред бл. „Детелина“. Няма жертви и пострадали.

Собственикът се качил в колата, но се появил дим, а по-късно и пламъци. Той напуснал превозното средство и се обадил на тел. 112. На място пристигнали един противопожарен автомобил и 4 патрулки. Междувременно хората от блока се опитали да гасят колата с пожарогасители и кофи с вода, но били отстранени от пожарникарите. Горящият автомобил бил спрян точно пред един от входовете и имало опасност от взрив.

Пламъците били потушени от огнеборците. Обгоряла е само предната част на автомобила. Тепърва ще се уточняват причините за инцидента.