Левски подписа с македонски национал

ПФК Левски привлече Никола Серафимов. Договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година, а трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Видеотон ФК Фехервар.

Серафимов е роден на 11 август 1999 година в Скопие (Република Северна Македония). Юноша е на местния Вардар, с който подписва и първия си професионален договор. Бранителят играе още за Пелистер (Битоля), Брегалница (Щип) и Брера (Струмица) в родината си.

През лятото на 2021 година преминава в унгарския Залаегерсег, а година по-късно е трансфериран в друг унгарски клуб – Видеотон ФК Фехервар, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Никола Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 година дебютира за представителния тим на родината си при победата над Гибралтар като гост с 2:0, а първия си гол вкарва при домакинската победа с 1:0 над Латвия.