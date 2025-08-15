БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Левски подписа с македонски национал

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
26-годишният футболист играе на поста централен защитник.

Даниел Боримиров, Никола Серафимов
Снимка: ПФК Левски
Слушай новината

ПФК Левски привлече Никола Серафимов. Договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година, а трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Видеотон ФК Фехервар.

Серафимов е роден на 11 август 1999 година в Скопие (Република Северна Македония). Юноша е на местния Вардар, с който подписва и първия си професионален договор. Бранителят играе още за Пелистер (Битоля), Брегалница (Щип) и Брера (Струмица) в родината си.

През лятото на 2021 година преминава в унгарския Залаегерсег, а година по-късно е трансфериран в друг унгарски клуб – Видеотон ФК Фехервар, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Никола Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 година дебютира за представителния тим на родината си при победата над Гибралтар като гост с 2:0, а първия си гол вкарва при домакинската победа с 1:0 над Латвия.

"ПФК „Левски“ приветства Никола Серафимов с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

#Никола Серафимов #ПФК Левски София

Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
ЦСКА привлече бивш играч на Лацио ЦСКА привлече бивш играч на Лацио
Чете се за: 01:45 мин.
Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария
Чете се за: 01:20 мин.
Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа Кабаков ще ръководи плейоф за влизане в Лига Европа
Чете се за: 01:20 мин.
Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца) Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца)
Чете се за: 01:12 мин.
Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби
Чете се за: 01:12 мин.

Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР) "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
