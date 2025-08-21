Левски успя да картотекира последното попълнение Никола Серафимов за мачовете с АЗ Алкмаар

От Левски са успели да картотекират последното си ново попълнение - защитникът от Република Северна Македония Никола Серафимов за срещите с АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Това показва справка със състава на "сините" в сайта на Европейската футболна централа.

На пресконференцията си вчера треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че клубът се надява до последно да включи новия футболист в разширения състав.

Така испанския специалист ще има още една опция за центъра на защитата. Малко вероятно е Серафимов да бъде използван още днес, тъй като той тренира по-малко от седмица заедно с новите си съотборници, но високият 192 см бранител може да бъде опция при реванша в Нидерландия след седмица.