Локомотив Пловдив се разправи с Левски в НБЛ

Спорт
Халил Милър беше двигателят на победата с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 18 точки и 11 борби.

локомотив намери верните решения дуела пловдив нбл
Снимка: НБЛ
Локомотив Пловдив записа ценна и напълно заслужена победа над Левски – 82:70 в София, в двубой от деветия кръг на Националната баскетболна лига. Това е трети пореден успех за пловдивчани и общо пети за сезона, докато „сините“ инкасираха седма загуба, втора поред.

Гостите започнаха по-уверено и взеха първата четвърт с 21:16. Локомотив дори поведе с 9 точки в началото на втората част, но Левски успя да намали изоставането до само точка – 31:32, след точните наказателни удари на Лъчезар Димитров. Въпреки това пловдивчани възстановиха аванса си и се оттеглиха на почивката напред с 39:34.

Ключов за крайния изход бе третият период, в който Локомотив демонстрира по-голяма стабилност. С тройка на Кръстомир Михов авансът набъбна до 55:43, а преди последните десет минути таблото показваше 64:56 за гостите. В заключителната част Левски така и не намери начин да притисне съперника и Локомотив контролираше играта до самия край.

Халил Милър беше двигателят на победата с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 18 точки и 11 борби. Шоу Андерсън добави 15 точки и 6 борби, а Томислав Минков и Йоанис Кикрилис реализираха по 14 точки.

За Левски най-резултатен беше Лъчезар Димитров с 22 точки и 8 борби. Стоян Койнаров наниза 15 точки, а Златин Георгиев приключи с 14 точки и 4 борби.

В следващия кръг Локомотив Пловдив приема Спартак (Плевен) на 3 декември, докато Левски гостува на Ботев 2012 (Враца) на 6 декември.

