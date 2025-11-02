Лос Анджелис Доджърс защити титлата си в МЛБ след мач №7 във финала

Уил Смит направи хоумрън в 11-ия ининг и Лос Анджелис Доджърс спечели с 5:4 в мач номер 7 срещу Торонто Блу Джейс, с което отборът от Калифорния защити титлата си в Мейджър лийг бейзбол на САЩ и Канада (МЛБ). Това е девета победа за Доджърс в Световните серии, като тя дойде за втора поредна година с голям обрат в края.

Блу Джейс поведоха рано с 3:0 и държаха преднината си до деветия ининг, когато Мигел Рохас направи хоумрън срещу питчъра Джеф Хофман и изравни за 4:4. В последствие Смит записа втория си хоумрън по време на плейофите и Доджърс станаха първият франчайз с поредни титли след Ню Йорк Янкийс между 1998 и 2000.

"Имаше моменти на огромно напрежение и мачът можеше да завърши всякак. Просто момчетата не се предадоха и показаха на какво са способни. Това е един от най-добрите мачове, в които някога съм участвал, но можем да кажем същото и за самата серия. Блу Джейс бяха достоен съперник, наистина класна организация", каза треньорът на Доджърс Дейв Робъртс.

Питчърът на ЛА Йошиноби Ямамото бе избран за MVP на Световните серии след успеха в седмия мач в Торонто. Десничарят изведе Доджърс до три от четирите победи срещу Блу Джейс, включително днешната. Последният питчър с три победи в Световните сеерии бе Ранди Джонсън, който го направи през 2001 за Аризона Даймъндбекс.

Ямамото подписа 12-годишен договор на стойност 325 милиона щатски долара с Лос Анджелис през декември 2023.