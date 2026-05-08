Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски предаде властта на новия здравен министър Катя Ивкова.

„Оставяме едно предвидимо наследство с ясни приоритети и отчет какво сме свършили. Разчитаме и очакваме приемственост на всички смислени дела, които сме направили“, заяви Михаил Околийски.

Новият министър Катя Ивкова заяви, че ще разпореди проверка на всичко свършено до момента в МЗ.

„Проверката на всичко свършено до момента е много важна, за да може в крайна сметка да има надграждане и постигане на резултати.“

Тя допълни, че трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването.

„Най-важното е да се промени фокусът наистина от болнично лечение към промоция на здравето и превенция на заболяванията.“

Майчиното и детското здравеопазване са сред приоритетите на новия здравен министър.



