Майчиното и детското здравеопазване са сред приоритетите на новия здравен министър
Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски предаде властта на новия здравен министър Катя Ивкова.
„Оставяме едно предвидимо наследство с ясни приоритети и отчет какво сме свършили. Разчитаме и очакваме приемственост на всички смислени дела, които сме направили“, заяви Михаил Околийски.
Новият министър Катя Ивкова заяви, че ще разпореди проверка на всичко свършено до момента в МЗ.
„Проверката на всичко свършено до момента е много важна, за да може в крайна сметка да има надграждане и постигане на резултати.“
Тя допълни, че трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването.
„Най-важното е да се промени фокусът наистина от болнично лечение към промоция на здравето и превенция на заболяванията.“
