Мани Пакиао стана вицепрезидент на изключената от МОК Международна боксова асоциация

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Филипинецът бе избран по време на заседание на борда на директорите на организацията.

Мани Пакиао
Снимка: БГНЕС
Бившият световен шампион в осем различни категории Мани Пакиао беше назначен за вицепрезидент на Международната боксова асоциация (ИБА), съобщиха от организацията.

46-годишният филипинец бе избран на този пост по време на заседание на борда на директорите на ИБА в Манила.

"В качеството си на вицепрезидент моята задача ще бъде да изградя мост между аматьорския бокс и професионализма, между Изтока и Запада, между поколенията и културите. Убеден съм, че боксът има силата да обединява хората така, както не може да го направи никоя политика", каза Пакиао.

През юли тази година Пакиоа се би с американеца Марио Бариос, но срещата бе отсъдена като равенство. Това бе първи двубой за филипинската легенда от 2021 година насам, като през последното десетилетие неговото внимание бе насочено основно към политиката. Той бе дори кандидат за президент през 2022 година, като с близо 4 милиона гласа остана трети.

В професионалната си кариера Пакиао има 62 победи, от които 39 с нокаут, осем поражения и три равенства.

Международната боксова асоциация (ИБА) дълго време администрираше само аматьорския бокс. През 2023 година обаче организацията окончателно бе изключена от структурите на Международния олимпийски комитет, което накара нейното ръководство в лицето на президента Умар Кремльов да се насочи към организирането на професионални галавечери.

