Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна

Новият държавен бюджет показва пълното овладяване на институциите и липсата на желание за диалог от страна на управляващите. Това заяви Манол Пейков от ПП–ДБ в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, като предупреди, че бизнесът ще понесе най-тежко предвидените промени.

„Много е трудно да имаш план, като в днешната ситуация. Държавата е овладяна и това личи в новия бюджет, който приехме вчера и то по начин, който рязко показва, че управляващите в сегашната си конфигурация, нямат никакво желание да общуват с никого“, коментира Манол Пейков.

Той заяви, че в бюджета основните средства отиват към силовите ведомства, които „пазят комфорта на управляващите“.

„Върху бизнеса се хвърля още една тежест“, каза Пейков и посочи, че новите решения ще ударят най-тежко малкия и средния бизнес:

„В момента средния бизнес, изобщо бизнеса у нас, плаща всички осигуровки на държавните служители" "Увеличават администрацията, в същото времето вдигат осигуровката с 10%… и данък дивидент се вдига с 5%. Тоест върху раменете на бизнеса, който и без това изнемогва, се хвърля още една тежест.“

По думите му проблемът не е въвеждането на еврото, а в начина, по който управляващите изготвят бюджета:

„Управляващите чрез този бюджет поставят бизнеса в истинския риск, който не е свързан с еврото, а с начина по който се прави този бюджет.“

Манол Пейков коментира и решението на Конституционния съд за референдума за еврото на Радев. Според него дори и да беше допуснат в зала при сегашната конфигурация на НС, той нямаше да мине. По думите му въпросът вече е решен:

„Народа беше питам по този въпрос преди 25–30 години, когато подписахме договорът с ЕС.“

Пейков предупреди, че напрежението в обществото расте:

„Доста хора им е писнало – нещата са като в поговорката с жабите в тенджерата – температурата се вдига непрекъснато и нещата, които се случват всеки ден, са от скандални по-скандални - назначения, бюджети, видяхте изслушването в комисята на новия шеф на ДАНС“, коментира Пейков.

Пейков заяви, че според него институциите са „постъпателно завладени“:

„Случи се това — Борисов отива към пенсия, Пеевски ръководи държавата, всички институции са постъпателно завладени… В момента, в който някой кмет се снима с него пред герба, на другия ден получава пари от изпълнителната власт."

От думите му стана ясно, че до Нова година ПП-ДБ трябва да излъчат кандидат за президент.

Манол Пейков подчертава, че столичният кмет е поставен в изключително трудна ситуация от страна на управляващите. По думите му правителството практически бойкотира Терзиев, като не осигурява достатъчно финансов ресурс за управлението на града. От 47 милиона лева, дължими за благоустройство на София, са получени едва под милион.

"Васил Терзиев е на трупчета. Управляващите сячески се опитват да го бойкотират", коментира той.

Пейков коментира, че мирният изход от войната е възможен само ако Русия напусне всички окупирани територии на Украйна – Донбас, Луганск, Херсон и Крим.