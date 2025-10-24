Марица Пловдив постигна втора поредна победа в НВЛ

Марица записа втора поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига, след като стигна до чист успех с 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) гейма като домакин на другия пловдивски тим в елита Марица 2022 в среща от втория кръг на първенството.

Шампионките, които през тази година преследват рекордна 12-а поредна титла, взеха инициативата още от самото начало на срещата в зала „Строител“ и рано отвориха солидна преднина от 10:3 благодарение на поредица от добри сервиси на Дияна Борисова. Силният старт даде допълнителна увереност на "жълто-сините", които поддържаха сериозната разлика до 21:12. Тогава символичните гости съумяха да направят серия от пет безответни точки и да стопят част от изоставането си до 17:21. Това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване, след което Марица показа своята класа и взе първата част след 25:18.

Вторият гейм стартира равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 8:7 в полза на шампионките, когато постепенно те започнаха да трупат аванс, достигнал 7 точки при 18:11 в средата на гейма. До края "жълто-сините" дадоха само още четири точки на съперника и затвориха втората част при 25:15 след успешна блокада на Кая Николова.

Отборът на Марица 2022 поведе с 5:3 в началото на третия гейм, но състезателките на Ахметджан Ершимшек бързо заличиха пасива си и излязоха напред в резултата. Стигна се до 11:10, когато "жълто-сините" направиха страхотна серия от 10 поредни точки при сервис на Маргарита Гунчева, а впоследствие с атака на Кая Николова приключиха срещата с 25:18.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Александра Китипова с 18 точки, докато Елисавета Сариева добави още 16.

В третия кръг "жълто-сините" посрещат един от новаците в първенството Миньор Перник. Двубоят е на 31 октомври (петък) от 18:30 часа отново в зала „Строител“.