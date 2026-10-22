Маркус Гиздол определи групата за гостуването на Нордселанд

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Нордселанд от основната фаза на Лига на конференциите.

Двубоят започва в 19:45 ч. на стадион „Right to Dream Park“ във Фарум. Извън състава останаха контузените Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен.

ЦСКА ще търси първите си точки в турнира след загубата с 1:2 от Монако на старта. Българският тим остави добри впечатления срещу френския съперник, но не успя да избегне поражението. Единственото попадение за отбора на Маркус Гиздол реализира резервата Жоел Цварц, който впоследствие получи контузия.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 4. Диниш Алмейда, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.