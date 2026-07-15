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Мащабно учение за действия при горски пожари в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Казанлък, учение, пожари
Снимка: БНТ
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В Казанлък се провежда мащабно тактико-специално учение за действия при възникване на горски пожари.

Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви.

По време на тренировката бяха отработени организацията на терен, взаимодействието между отделните структури, координацията на силите и средствата, както и обменът на информация при кризисна ситуация.

Практическите действия включиха проиграване на сценарий за възникнал пожар в горски масив, локализиране и ограничаване на разпространението на огъня, както и обменът на информация при кризисна ситуация.

#реакция при пожари # Казанлък #учение

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