Мъж е обвинен като помагач за убийството на Илиян Филипов

Втори обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 42-годишният мъж е с повдигнато обвинение като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров. Според прокуратурата той е помогнал логистично на извършителя да реализира тежкото престъпление.

По информация на БНТ обвиняемият е Атанас Дечев с прякор Джеки. Арестът е извършен в Пазарджик, където мъжът е бил открит след издирване. Днес от полицията уточниха, той е бил част от престъпната група "Монопола", действала в Пазарджик, за което има и присъда. Утре Окръжният съд в Пловдив ще разгледа искането за постоянен арест.