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Мбапе подобри рекорд на Меси в Шампионската лига

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Французинът се разписа в юбилейния си двубой №100 в турнира.

Мбапе и Диоманде
Снимка: БГНЕС
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Килиан Мбапе записа ново историческо постижение в Шампионската лига. Нападателят на Реал Мадрид стана най-младият футболист, достигнал границата от 100 мача в най-престижния европейски клубен турнир, като го направи на 27-годишна възраст при гостуването на Рома.

Французинът подобри рекорда на Лионел Меси, който стигна до 100 участия в надпреварата на 28 години. Любопитното е, че и аржентинецът записа юбилейния си мач срещу Рома – през септември 2015 г.

Мбапе започна като централен нападател в двубоя на стадион „Олимпико“ и се разписа за мадридчани. Срещата завърши с победа на Реал с 4:3, а за французина тя се превърна в още един специален момент в кариерата му.

Нападателят дебютира в Шампионската лига през септември 2016 г., когато беше едва на 17 години и защитаваше цветовете на Монако. Оттогава той се утвърди сред най-резултатните футболисти в турнира, като вече има 71 попадения.

През миналия сезон Мбапе завърши като голмайстор на Шампионската лига с 15 попадения. Той впечатли и с едно от най-бързите хеттрикови постижения в историята на турнира – три гола срещу Олимпиакос само за шест минути и 42 секунди.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Реал Мадрид ФК # Килиан Мбапе

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