Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените

След заседание на Механизма за еврото в Министерския съвет стана ясно, че вече има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените.

Проверяват се повече от 250 търговци в цялата страна.

От Министерския съвет съобщават, че периодът на адаптация, при който институциите правеха единствено предписания, е приключил и започва налагането на санкции при необосновано покачване на цените.