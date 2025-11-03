Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026

Мениджърът на шотландския национален отбор Стив Кларк върна в състава четирима футболисти за решителните световни квалификации през ноември, съобщават британските медии в понеделник.

Вратарят на Фолкърк Скот Бейн, защитниците Джош Дойг (Сасуоло) и Рос Макрори (Бристъл Сити) и нападателят на Хартс Лоурънс Шанкланд ще имат шанс да се изявят в състава на "гайдарите" в срещите с Гърция и Дани този месец.

Бейн заема мястото на Ангъс Гън, докато Шанкланд заменя Киърън Бауи (Хибърниън). Джош Дойг е отново в шотландския състав, след като пропусна квалификациите за Мондиал 2026 през октомври, а Рос Макрори се надява да запише първи минути с екипа на Шотландия.

Халфът Били Гилмор и защитникът Арън Хики, които лекуваха контузии, вероятно ще бъдат в състава на "гайдарите" от 25 играчи за двубоите този месец.

Шотландия има 10 точки на второ място в класирането в квалификационна група "С". Лидерът Дания е със същия актив. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 18 ноември в Глазгоу.