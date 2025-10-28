Микаела Шифрин гледа изцяло към Олимпийските игри през февруари

Петкратната носителка на Световната купа в алпийските ски Микаела Шифрин заяви, че подготовката ѝ е изцяло насочена към Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари и състезанията дотогава ще и служат като репетиции.

Американката, която през март записа 101-ва победа в стартовете си от Световната купа, премина през тежка контузия на корема през миналия сезон и очакванията ѝ за предстоящия не са особено високи.

"Когато искаш да представиш страната си по най-добрия начин на Олимпийски игри, тогава върху теб има напрежение. Да представяш дома си, семейството си, приятелите си и феновете, както и всички, които работят с теб, е много отговорно. Знам, че може би няма да отговоря на очакванията, които има към мен, но не е лесно да живееш с наратива, че трябва да печелиш на всяка цена, а в същото време да опитваш да наблегнеш на други неща, които са по-важни за теб като спортист", каза Шифрин пред списание Паудър.

Тя стартира новия сезон в Световната купа с четвърто място в гигантския слалом в Зьолден в събота, но е убедена, че скоро ще записва и по-добри класирания.

"Мотивацията ми е възможно най-голямата за предстоящия сезон, но трябва да гледам и реалистично къде се намирам. Не влизам в сезона с усещането, че аз съм най-бързата на ските. Но смятам, че имам потенциала да бъда сред лидерите. Хубаво е вярвам, че мога да спечеля Големия кристален глобус, но в момента е по-реалистично да вървя стъпка по стъпка през сезона", каза още Шифрин, която има две олимпийски титли в кариерата си.

Следващите стартове, в които американката ще участва, са в Леви, Финландия на 15 и 16 ноември.