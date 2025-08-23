БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Милан започна сезона с домакинска загуба, Рома стартира с минимален успех

Милен Костов
"Росонерите" отстъпиха на Кремонезе, докато столичани се наложиха над Болоня.

Милан Кремонезе
Снимка: БТА
Слушай новината

Милан започна сезона със загуба. В първия кръг тимът отстъпи на Кремонезе с 1:2.

"Росонерите" бяха активни в преден план в началото на мача на стадион "Сан Сиро" в Милано, но не успяха да материализират атаките си. Гол на Сантяго Хименес бе отменен заради засада.

Гостите откриха резултата в 28-ата минута. Федерико Баскирото засече с глава центриране от левия фланг на Алесио Дзербин.

В добавеното време на първата част домакините възобновиха равенството. Страхиня Павлович засече с глава центриране в пеналтерията на лятното попълнение Первис Еступинан.

Възпитаниците на Давиде Никола върнаха аванса си в 61-ата минута със зашеметяващ гол. Федерико Бонацоли засече със задна ножица центриране на Джузепе Пецела.

В друг мач, игран по същото време, Рома постигна минимална победа с 1:0 над Болоня.

През първото полувреме на стадион "Олимпико" в Рим и двата отбора бяха близо до гол. Попадение на Рикардо Орсолини бе отменено заради засада, а изстрел с глава на Браян Кристанте се отби от лявата греда.

След почивката гостите също нямаха късмет. Сантяго Кастро шутира от дистанция, но намери напречната греда.

"Римските вълци" откриха резултата в 53-ата минута. Уесли се озова сам срещу вратаря и с удар по диагонала даде аванс на столичани.

Кремонензе заема второто място с класирането с 3 точки, колкото има и третият Рома.

#Серия А 2025/26

