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Моуриньо: Очевидно все още не сме на нивото, което желая

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Спорт
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Португалският специалист отново защити Винисиус след поредния му спорен мач.

Жозе Моуриньо
Снимка: БГНЕС
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Жозе Моуриньо остана доволен от представянето на Реал Мадрид през второто полувреме при победата с 4:1 над РБ Лайпциг в третия кръг на Шампионската лига. Португалският специалист коментира представянето на Винисиус Жуниор, обясни решението си да го смени и разкритикува отпускането в защита, довело до гол във вратата на Тибо Куртоа.

„Ако е тъжен, това е много личен въпрос. Може да имате някаква представа, но мисля, че само той може открито да ви каже как се чувства. Като треньор съм доволен от мача, който изигра. От Винисиус винаги се очаква повече и той е индивидуално решителен, но представянето му ми хареса“, заяви португалецът.

Той допълни, че крилото е помогнало за запазването на защитния баланс на отбора и е изпълнило добре задачите си срещу десния бек на германския състав. Моуриньо обясни и че смяната не е била наказание за незадоволителна игра, а възможност да внесе различна динамика чрез футболисти като Ян Диоманде и Ендрик.

„Смяната не е решение на треньор, който не е доволен. Това е решение на треньор, който разполага с богата резервна скамейка. Знаех, че мога да внеса различно темпо в играта. Ще трябва да свикна с факта, че понякога ще заменям играч, който не се представя зле, с някого, който предлага нещо различно“, обясни португалецът.

Специалистът изрази мнение и за отношението на публиката към Винисиус, като подчерта, че подкрепата на феновете е важна за бразилеца, особено когато играе на „Сантяго Бернабеу“.

По отношение на представянето в защита Моуриньо призна, че Реал все още има какво да подобрява, въпреки че вижда напредък спрямо предишните срещи. Най-сериозното му недоволство беше свързано с допуснатото попадение, което според него е резултат от прекомерна самоувереност.

„Никой не е там, където искам. Винаги искам да се подобряваме. Тук съм от повече от сто дни и очевидно все още не сме на нивото, което желая. Има обаче неща, които правим по-добре отпреди“, коментира треньорът.

Моуриньо похвали Тибо Куртоа за двете му впечатляващи спасявания, помогнали на мадридчани да стигнат до успеха, но съжали, че вратарят не е запазил суха мрежа.

„Голът, който допуснахме, не ми хареса, защото се поставих на мястото на вратаря. Куртоа направи две невероятни спасявания, които ни позволиха да спечелим мача. Точно както нападателят обича да вкарва голове, вратарят обича да се прибира с чиста мрежа. Това попадение, както и голът срещу Севиля, дойде от прекалена самоувереност и от усещането, че мачът вече е спечелен. Не ми харесва това“, категоричен беше португалецът.

В края на пресконференцията португалецът коментира и информацията, че съдията за предстоящото Ел Класико срещу Барселона може да бъде сменен. Моуриньо изрази съмнение, че подобна промяна действително е настъпила, и разкритикува начина, по който новината е била разпространена, преди да има официално потвърждение от футболната федерация.

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