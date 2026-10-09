НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми

Премиерът Румен Радев коментира актуални теми пред журналисти в Пловдив.

По-рано днес от пресслужбата на Министерски съвет съобщиха, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, посочват от правителствената пресслужба.