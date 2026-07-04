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Над 150 арестувани за пожари в Гърция от началото на годината

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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евакуация две села централна гърция заради горски пожари
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Над 150 души са арестувани в Гърция от началото на годината заради възникнали на територията на страната пожари, съобщава агенция АНА-МПА.

До 3 юли 2026 г. следователи от пожарната служба са наложили 513 административни глоби на обща стойност близо 620 000 евро. През разглеждания период 142 души са арестувани заради предизвикване на пожар по непредпазливост, а 13 души - за умишлен палеж.

Гърция е сред държавите в Европа, които са сред най-застрашени от опустошителни пожари в летния сезон. Сухият климат, високите температури и силните ветрове са предпоставки за постоянното възникване на горски пожари, които често се разрастват до мащаби, които правят овладяването им изключително трудно. Според данни на министерството на климатичната криза и гражданската защита ситуацията с пожарите през лятото на миналата година е била най-трудната за последните десетилетия. Пожари са унищожили над девет милиона декара площи.

Тази година сезонът на пожарите в Гърция започна по-рано, като в опита да са максимално подготвени властите увеличиха техническите средства на разположение на пожарната служба. Над сто дрона ще се включат в наблюдението на пожаропасни райони, а термокамери могат да локализират потенциални опасности. Пожарната служба разполага с близо четири хиляди пожарни автомобила. Самолетите и хеликоптерите, които ще могат да участват в гасенето на пожари, са 85 на брой. За съоръжения с изключително значение като например летищата, ще се използват свръхмодерни превозни средства тип PANTHER 6х6.

#Гърция #пожари #арестувани

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