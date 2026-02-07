БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
ЗАПАЗЕНИ

Над 80 предупреждения за наводнения и проливни дъждове във Великобритания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Европа
предупреждения наводнения проливни дъждове великобритания
Снимка: БТА, архив
Над 80 нови предупреждения за очаквани наводнения са в сила за днес във Великобритания заради неспирните валежи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Местната агенция по околната среда (АОС) преди това издаде код за опасност от водни бедствия за 91 зони в Южна и Югозападна Англия, както и в района на Източен и Западен Мидландс.

Така към тази сутрин по данни на АОС са издадени общо 261 предупреждения за вероятност от наводнения, като застрашени са най-вече обширни части от Англия.

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс.

Пожарната в Уоруикшър предупреди, че „поради интензивните и продължителни валежи днес нивата на река Дийн се повишиха до степен, при която наводнението е неизбежно.“

В четвъртък Британската метеорологична служба (БМС) съобщи, че в Югозападна Англия и Южен Уелс валежи са регистрирани през всеки един ден от началото на 2026 г.

И в двата региона бяха отчетени 50% повече валежи от средностатистическите стойности за януари и значителна влажност, посочиха синоптиците.

Очаква се днес южните крайбрежни райони на Югозападна Англия и Южен Уелс да бъдат засегнати от поройни валежи, допълниха метеоролозите.

Утрешният ден ще донесе дъжд и временни слънчеви периоди, но в началото на идната седмица от запад се очаква настъпване на нови влажни и ветровити метеорологични условия.

Метеорологът от БМС Алекс Дийкин заяви: „Петък се оказа изключително влажен ден за значителна част от страната, като студен вятър допринесе за задържането на облачното и влажно време над Североизточна Англия и Източна Шотландия.“

Product image
