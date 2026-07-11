Навършват се 31 години от клането в Сребреница

Днес се навършат 31 години от клането в Сребреница. На този ден, през 1995 година, босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич влизат в мюсюлманския анклав.

Избити са над 8000 мюсюлмани - мъже и момчета. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста.

Тази година ще бъдат погребани десет новоидентифицирани жертви на клането. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърляни в масови гробове.

Почит на убитите ще отдадат и около 6000 участници в т.нaр. Мирен марш. Те изминават наобратно почти 100 км. - трасе, което са извървели хилядите мъже и момчета, докато са бягали от босненски сръбски части.



