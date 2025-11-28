Никола Цолов дебютира във Формула 2 с 18-о място в свободната тренировка в Катар

Българският пилот Никола Цолов направи своя дебют във Формула 2. Състезателят на Campos Racing завърши на 18-о място на пистата „Лусаил“ в Катар.

В 45-минутната сесия 18-годишният тийнейджър направи 20 обиколки. Най-добрият му резултат бе 1:40.087 мин. Той завърши с пасив от 1.4 секунди от лидера Леонардо Форнанони, който даде време от 1:38.656 мин.

Съотборникът на "българския лъв" Арвид Линдблад се класира 17-и, изпреварвайки го с 0.072 секунди. Цолов завърши пред другия дебютант в сесията – Джейм Уортън, който се нареди 21-ви. В тренировката участие взеха общо 22 пилоти.

Никола Цолов записа първата си обиколка във Формула 2 за време 2:01.362 и се нареди 15-и, но постепенно падна в подреждането.

В 18:10 часа българско време започва квалификацията, която ще определи реда на стартиране за утрешния спринт и за неделното основно състезание.