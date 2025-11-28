БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с 18-о място в свободната тренировка в Катар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Ново постижение в кариерата на българския пилот.

Никола Цолов, тестове в Бахрейн 2025
Снимка: Снимка: Спас Генев/spasgp.com
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов направи своя дебют във Формула 2. Състезателят на Campos Racing завърши на 18-о място на пистата „Лусаил“ в Катар.

В 45-минутната сесия 18-годишният тийнейджър направи 20 обиколки. Най-добрият му резултат бе 1:40.087 мин. Той завърши с пасив от 1.4 секунди от лидера Леонардо Форнанони, който даде време от 1:38.656 мин.

Съотборникът на "българския лъв" Арвид Линдблад се класира 17-и, изпреварвайки го с 0.072 секунди. Цолов завърши пред другия дебютант в сесията – Джейм Уортън, който се нареди 21-ви. В тренировката участие взеха общо 22 пилоти.

Никола Цолов записа първата си обиколка във Формула 2 за време 2:01.362 и се нареди 15-и, но постепенно падна в подреждането.

В 18:10 часа българско време започва квалификацията, която ще определи реда на стартиране за утрешния спринт и за неделното основно състезание.

#Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
3
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
4
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
6
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Други спортове

Седем плувци ще представляват България на европейското в малък басейн
Седем плувци ще представляват България на европейското в малък басейн
Радослав Росенов ще спори за златото на еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 г. Радослав Росенов ще спори за златото на еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 г.
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Чете се за: 00:45 мин.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 28.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.11.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ