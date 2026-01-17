Нова карта разкрива подледниковия релеф на Антарктида

Учени изготвиха най-подробната до момента карта на терена, скрит под обширната ледникова покривка на Антарктида, разкривайки пейзаж с планини, каньони, долини и равнини и идентифицирайки за първи път десетки хиляди хълмове и други по-малки релефни форми, предаде Ройтерс.

Изследователите са използвали най-новите високорезолюционни спътникови наблюдения и метод, наречен анализ на отклоненията на ледовия поток, който оценява подледниковия релеф и условията на терена въз основа на наблюдението на повърхността на леда. Така е картографиран целият континент, включително досега неизследвани райони.

Подобрено познаване на подледниковия релеф може да подпомогне прогнозите за климатично обусловеното отдръпване на антарктическата ледникова покривка. Предишни изследвания показват, че неравният терен, като остри хълмове и планински върхове, може да забави този процес.

„Наличието на най-точната карта на формата на подледниковото дъно е от ключово значение, защото релефът контролира триенето, което забавя движението на леда. Това е необходимо за математическите модели, с които се прогнозира скоростта, с която антарктическият лед ще се придвижва към океана, ще се топи и ще допринася за глобалното повишаване на морското равнище“, посочи гласиологът Робърт Бингам от Университета в Единбург, Шотландия, съавтор на проучването.

Изследователите са успели да картографират подледниковия релеф с невиждана прецизност. Например са идентифицирани над 30 000 досега неоткрити хълма с височина над 50 метра.

Антарктида е с около 40% по-голяма от Европа, с 50% по-голяма от САЩ и приблизително наполовина по-малка от Африка.

„Както при другите континенти, релефът й включва различни типове пейзажи – от величествени планински вериги до обширни равнини. Скритият релеф на Антарктида съдържа същите крайности“, отбеляза Бингам.

Антарктическата ледникова покривка е най-голямата ледена маса на Земята и съдържа около 70% от сладката вода на планетата. Средната ѝ дебелина е около 2,1 км, като на отделни места достига до 4,8 км.

Подледниковите форми на континента са се оформяли преди повече от 34 милиона години, преди Антарктида да се покрие с лед, и по-късно са били модифицирани от динамиката на ледниковата покривка. Континентът е бил свързан с Южна Америка, но се отделя поради движение на тектонски плочи.

Сред релефните особености на Антарктида изследователите откриват плато, прорязано от дълбоки ледникови долини – тип пейзаж, познат в Шотландия, Скандинавия, Северна Канада и Гренландия.

"До момента повърхността на Марс е била картографирана по-добре от подледниковия релеф на Антарктида. Традиционно учените използват радарно оборудване, монтирано на самолети или теглено от снегоходи, но тези проучвания често имат празнини от 3 до 10 км, а понякога и до 150 км", обясни Хелън Окендън от Института по геонауки на Франция, научен ръководител на изследването.

Новият метод позволява комбиниране на математическите модели за движение на леда с високорезолюционни спътникови наблюдения на повърхността, като така се реконструира релефът под леда на целия континент, включително в досега неизследвани райони.

Изследователите се надяват картата да подпомогне моделирането на бъдещото повишаване на морското равнище и прогнозите на Междуправителствения панел по изменение на климата, които подпомагат правителствата при изготвяне на климатични политики.