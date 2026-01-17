БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нова карта разкрива подледниковия релеф на Антарктида

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Още
Запази
нова карта разкрива подледниковия релеф антарктида
Слушай новината

Учени изготвиха най-подробната до момента карта на терена, скрит под обширната ледникова покривка на Антарктида, разкривайки пейзаж с планини, каньони, долини и равнини и идентифицирайки за първи път десетки хиляди хълмове и други по-малки релефни форми, предаде Ройтерс.

Изследователите са използвали най-новите високорезолюционни спътникови наблюдения и метод, наречен анализ на отклоненията на ледовия поток, който оценява подледниковия релеф и условията на терена въз основа на наблюдението на повърхността на леда. Така е картографиран целият континент, включително досега неизследвани райони.

Подобрено познаване на подледниковия релеф може да подпомогне прогнозите за климатично обусловеното отдръпване на антарктическата ледникова покривка. Предишни изследвания показват, че неравният терен, като остри хълмове и планински върхове, може да забави този процес.

„Наличието на най-точната карта на формата на подледниковото дъно е от ключово значение, защото релефът контролира триенето, което забавя движението на леда. Това е необходимо за математическите модели, с които се прогнозира скоростта, с която антарктическият лед ще се придвижва към океана, ще се топи и ще допринася за глобалното повишаване на морското равнище“, посочи гласиологът Робърт Бингам от Университета в Единбург, Шотландия, съавтор на проучването.

Изследователите са успели да картографират подледниковия релеф с невиждана прецизност. Например са идентифицирани над 30 000 досега неоткрити хълма с височина над 50 метра.

Антарктида е с около 40% по-голяма от Европа, с 50% по-голяма от САЩ и приблизително наполовина по-малка от Африка.

„Както при другите континенти, релефът й включва различни типове пейзажи – от величествени планински вериги до обширни равнини. Скритият релеф на Антарктида съдържа същите крайности“, отбеляза Бингам.

Антарктическата ледникова покривка е най-голямата ледена маса на Земята и съдържа около 70% от сладката вода на планетата. Средната ѝ дебелина е около 2,1 км, като на отделни места достига до 4,8 км.

Подледниковите форми на континента са се оформяли преди повече от 34 милиона години, преди Антарктида да се покрие с лед, и по-късно са били модифицирани от динамиката на ледниковата покривка. Континентът е бил свързан с Южна Америка, но се отделя поради движение на тектонски плочи.

Сред релефните особености на Антарктида изследователите откриват плато, прорязано от дълбоки ледникови долини – тип пейзаж, познат в Шотландия, Скандинавия, Северна Канада и Гренландия.

"До момента повърхността на Марс е била картографирана по-добре от подледниковия релеф на Антарктида. Традиционно учените използват радарно оборудване, монтирано на самолети или теглено от снегоходи, но тези проучвания често имат празнини от 3 до 10 км, а понякога и до 150 км", обясни Хелън Окендън от Института по геонауки на Франция, научен ръководител на изследването.

Новият метод позволява комбиниране на математическите модели за движение на леда с високорезолюционни спътникови наблюдения на повърхността, като така се реконструира релефът под леда на целия континент, включително в досега неизследвани райони.

Изследователите се надяват картата да подпомогне моделирането на бъдещото повишаване на морското равнище и прогнозите на Междуправителствения панел по изменение на климата, които подпомагат правителствата при изготвяне на климатични политики.

#релеф # Антарктида

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
3
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
4
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
5
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Наука и технологии

Айсбергът А23а - доскоро най-големият в света, е пред пълен разпад
Айсбергът А23а - доскоро най-големият в света, е пред пълен разпад
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
За първи път в историята на МКС - НАСА върна астронавти заради здравословен проблем За първи път в историята на МКС - НАСА върна астронавти заради здравословен проблем
Чете се за: 00:42 мин.
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
61109
Чете се за: 04:12 мин.
Астрономите наблюдаваха звезда бяло джудже, създаваща цветна ударна вълна Астрономите наблюдаваха звезда бяло джудже, създаваща цветна ударна вълна
Чете се за: 02:07 мин.
Предаване на властта - смяна на екипажите на Международната космическа станция Предаване на властта - смяна на екипажите на Международната космическа станция
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ