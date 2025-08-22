Орландо Прайд осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол

Американският отбор привлече Лисбет Жаклин Овай от Тигрес.
Американският отбор Орландо Прайд счупи световния трансферен рекорд в женския футбол, като привлече мексиканската нападателка Лисбет Жаклин Овай от Тигрес за сумата от 1,5 милиона долара.
Сумата не е потвърдена от нито един от клубовете, но отборът от Американската женска футболна лига заяви, че трансферът е „нов световен рекорд за женски футбол“, надминавайки 1 милион британски лири (1,34 милиона долара), които Ливърпул плати на Арсенал за канадската нападателка Оливия Смит по-рано това лято.
Американският спортен телевизионен оператор ESPN цитира източници, според които трансферната сума е била 1,5 милиона долара. Нападателката е подписала договор до 2027 г. с опция за още една година, съобщи Орландо Прайд.
Вижте тази публикация в Instagram.
"Жаки е талант от световна класа и доказан победител, а пристигането ѝ в Орландо бележи още една стъпка в нашето пътуване към позиционирането на Прайд сред елитните клубове в световния женски футбол", каза собственикът на Орландо Прайд Марк Уилф в изявление на клуба.
25-годишната футболистка, наричана „Ла Мага“ (магьосницата), е спечелила шест титли от мексиканската лига с родния си клуб Тигрес от 2017 г. насам и е рекордьорът по голове за отбора със 136 гола.
Нападателката е отбелязала 28 пъти за Мексико в 58 мача.
"Много съм щастлива да се присъединя към Орландо Прайд. Идвам с ясната цел да спечеля титли и да оставя следа в клуба. Готова съм да дам всичко от себе си и да помогна на Орландо Прайд да продължи да бъде водещ отбор", каза "Магьосницата".